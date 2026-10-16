Ексглаву BND Ганнінга затримали за підозрою у держзраді — The Hindu

У Німеччині колишнього президента Федеральної розвідувальної служби BND Августа Ганнінга затримали 6 жовтня за підозрою в переданні державних таємниць іноземній розвідувальній службі. Про це з посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини повідомляє The Hindu.

За даними прокуратури, справа стосується можливого передання Ганнінгом державних таємниць іноземній розвідці. Відомство повідомило, що колишнього керівника BND заарештували у вівторок.

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Підозри прокуратури

Федеральна прокуратура заявила, що Ганнінга серйозно підозрюють у зрадницькому шпигунстві, здобуванні державних таємниць, замаху на державну зраду та шпигунстві. Ці підозри відомство перелічило у заяві щодо колишнього очільника німецької зовнішньої розвідки.

Робота в BND

Август Ганнінг очолював Федеральну розвідувальну службу, відому за німецькою абревіатурою BND, у 1998–2005 роках. У повідомленні BND названо зовнішньою розвідувальною службою Німеччини.

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