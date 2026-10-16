Снаряд попал в судно в Ормузском проливе, ранив 11 индийцев — The Hindu

Снаряд попал в коммерческое судно MT On Peace, ходящее под флагом Панамы, в Ормузском проливе. По данным The Hindu, во время прохождения пролива ранения получили 12 членов экипажа, среди которых 11 граждан Индии.

Экипаж судна

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. На борту находились 19 членов экипажа, в том числе 17 граждан Индии. Министерство иностранных дел Индии сообщило, что ранения получили 11 индийцев и еще один член экипажа. Помимо 11 индийцев, в результате удара пострадал еще один член экипажа.

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Реакция Индии

После этого инцидента Индия решительно осудила атаку на судно. В материале MT On Peace названо коммерческим судном, а удар произошел во время транзита через Ормузский пролив. Источник связывает сведения о составе экипажа и пострадавших с Министерством иностранных дел Индии.

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