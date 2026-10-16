Pocisk trafił statek w Cieśninie Ormuz, raniąc 11 Hindusów — The Hindu

Pocisk trafił w Cieśninie Ormuz w pływający pod panamską banderą statek handlowy MT On Peace. Według The Hindu podczas przepływania przez cieśninę rannych zostało 12 członków załogi, w tym 11 obywateli Indii.

Załoga statku

Do incydentu doszło we wtorek, 6 października. Na pokładzie znajdowało się 19 członków załogi, w tym 17 obywateli Indii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii poinformowało, że rannych zostało 11 Hindusów oraz jeszcze jeden członek załogi. Oprócz 11 Hindusów w wyniku uderzenia ucierpiał jeden inny członek załogi.

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Reakcja Indii

Po tym incydencie Indie zdecydowanie potępiły atak na statek. W materiale MT On Peace określono jako statek handlowy, a uderzenie nastąpiło podczas tranzytu przez Cieśninę Ormuz. Źródło wiąże informacje o składzie załogi i poszkodowanych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Indii.

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