Почти 87 % избирателей пришли на избирательные участки за рубежом перед выборами в Израиле

Центральная избирательная комиссия Израиля объявила о завершении голосования на зарубежных участках в пятницу. На этот раз избиратели проявили гораздо большую активность, чем во время предыдущей кампании. По официальным данным, проголосовали 4218 из 4863 человек, имевших на это право. Таким образом, явка составила 86,7%.

Для сравнения: на выборах в Кнессет 25-го созыва в ноябре 2022 года за рубежом проголосовали 69,6% избирателей. Разница составляет 17,1 процентных пункта. В трёх предыдущих избирательных кампаниях явка на зарубежных участках колебалась в пределах 66–77%.

Кто может голосовать за рубежом

Возможность проголосовать за пределами Израиля имеют не все граждане страны, находящиеся за рубежом. Это право распространяется на сотрудников дипломатических представительств, государственных посланников и членов их семей. Для большинства израильтян, временно или постоянно находящихся за рубежом, такая возможность не предусмотрена. Поэтому результаты зарубежного голосования касаются лишь определенной категории избирателей.

Голосование традиционно началось за 12 дней до всеобщих выборов, назначенных на 27 октября. Участки работали в 99 израильских представительствах в разных странах мира. Всего открыли 101 избирательный участок.

Где открыли первый участок

Первым голосование начал участок в посольстве Израиля в Веллингтоне, столице Новой Зеландии. Он открылся в среду, 14 октября, в 23:00 по израильскому времени. Впоследствии к голосованию присоединилось посольство Израиля на Фиджи. Там избирательный участок открыли впервые.

Вся процедура длилась около 30 часов. Последние участки закрылись в генеральных консульствах Израиля в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в 6:00 по израильскому времени.

Что будет с бюллетенями

По завершении голосования все бюллетени будут доставлены в Израиль дипломатической почтой. Там их передадут в Кнессет для подсчета. Голоса, отданные за рубежом, подсчитают вместе с бюллетенями в двойных конвертах. Только после обработки этих голосов они станут частью общего результата выборов.

Всеобщие выборы в Кнессет 26-го созыва запланированы на 27 октября. Высокая явка за рубежом свидетельствует об активности избирателей, имеющих право голосовать через дипломатические представительства. В то же время эти данные не отражают участия всех граждан Израиля, находящихся за пределами страны, ведь право на такое голосование имеют лишь отдельные категории людей. Об этом пишет Newsru.co.il.