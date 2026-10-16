Маск убедил Трампа замедлить развертывание Starlink для Украины — The Telegraph

Самый богатый человек в мире Илон Маск выступил с инициативой ограничить работу военного пакета Starlink в Украине и передал это предложение президенту США Дональду Трампу, который требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Четыре информированные источника издания рассказали, что Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничение скорости в системе, что затруднило работу украинской противодроновой обороны.

Один из собеседников журналистов уточнил, что президент США согласился с предложением владельца SpaceX. Он фактически дал «зеленый свет» Пентагону.

«Он написал в твите, что невиновен и что это сделала администрация США. На самом деле в этом участвовали они оба», — утверждает источник The Telegraph.

Высокопоставленный европейский чиновник и два хорошо осведомлённых украинских источника также подтвердили эту версию событий.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику из-за проблем с работой Starlink на фронте в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничения работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

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