Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk, zaproponował ograniczenie działania wojskowego pakietu Starlink na Ukrainie i przekazał tę propozycję prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który domaga się od Kijowa zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie.

Informację tę ujawnił dziennik „The Telegraph”.

Cztery dobrze poinformowane źródła gazety poinformowały, że Musk zwrócił się do Trumpa z propozycją wprowadzenia ograniczeń prędkości w systemie, co utrudniło działanie ukraińskiej obrony przeciwdronowej.

Jeden z rozmówców dziennikarzy wyjaśnił, że prezydent USA zgodził się na propozycję właściciela SpaceX. W praktyce dał on „zielone światło” Pentagonowi.

„Napisał na Twitterze, że jest niewinny i że to zrobiła administracja USA. W rzeczywistości obaj brali w tym udział” – twierdzi źródło „The Telegraph”.

Wysoko postawiony europejski urzędnik oraz dwa dobrze poinformowane ukraińskie źródła również potwierdziły tę wersję wydarzeń.

Przypomnijmy, że amerykański miliarder Elon Musk zareagował na krytykę związaną z problemami w działaniu Starlink na froncie w Ukrainie.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Piersa Morgana skrytykował ograniczenia w działaniu systemu Starlink dla ukraińskich dronów wojskowych. Według niego może to doprowadzić do znacznych strat wśród ludności.

Amerykański przedsiębiorca Elon Musk wyjaśnił, kto podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania wojskowego systemu satelitarnego Starshield. Jego oświadczenie pojawiło się po doniesieniach o zakłóceniach łączności podczas działania ukraińskich dronów.

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