В Ізраїлі більшість підтримала уряд єдності у разі виборчого тупика — Jerusalem Post

В Ізраїлі більшість учасників опитування підтримала б створення уряду єдності, якщо вибори 27 жовтня не дадуть чіткого результату. Повторним виборам віддали б перевагу 27% респондентів, ще 18% не визначилися. Про це свідчить опитування Lazar Research, проведене спільно з Panel4ALL, повідомляє Jerusalem Post.

Позиції виборців блоків

Серед виборців опозиційного блоку 54% заявили, що підтримали б уряд єдності лише за умови, що його очолить представник їхнього табору. Виборці коаліційного блоку виявилися менш одностайними: майже 40% хотіли б уряд єдності на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, а 32% у разі нового політичного тупика обрали б повторне голосування.

За даними опитування, 48% респондентів вважають лідера партії «Яшар» Ґаді Айзенкота більш придатним на посаду прем'єр-міністра, ніж Нетаньягу, якого підтримали 41% опитаних. У парному порівнянні з лідером «Б'Яхад» Нафталі Беннетом Нетаньягу і Беннет набрали по 43%. У зіставленні з керівником «Ісраель Бейтейну» Авігдором Ліберманом Нетаньягу мав 43%, а Ліберман — 37%.

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Розподіл місць у Кнесеті

За результатами опитування партія «Яшар» може здобути 21 місце в Кнесеті, «Лікуд» — 18, а «Б'Яхад» — 13. Коаліційний та опозиційний блоки, за цими даними, мають по 51 місцю. Партія резервістів та економіки долає виборчий бар'єр із чотирма мандатами, але не зарахована до жодного з блоків. Навіть у разі її приєднання до одного з них жодна сторона не здобула б необхідного для більшості 61 місця.

Оптимістично шанси свого блоку на перемогу оцінили 79% учасників опитування. Серед прихильників коаліції таких було 90%, серед виборців опозиції — 75%. Опитування провели 14 і 15 жовтня серед 700 респондентів віком від 18 років, зокрема євреїв та арабів.

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