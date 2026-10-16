在以色列，如果10月27日的选举未能产生明确结果，大多数受访者将支持组建联合政府。27%的受访者更倾向于重新举行选举，另有18%尚未作出决定。据Lazar Research与Panel4ALL联合进行的一项民调，《耶路撒冷邮报》报道。

各阵营选民的立场

在反对派阵营选民中，54%表示，只有在政府由其阵营代表领导的情况下，他们才会支持联合政府。执政联盟阵营的选民意见较不一致：近40%希望由总理本雅明·内塔尼亚胡领导联合政府，32%则会在再次出现政治僵局的情况下选择重新投票。

民调显示，48%的受访者认为，“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特比获得41%受访者支持的内塔尼亚胡更适合担任总理。在与“贝亚哈德”领导人纳夫塔利·贝内特的一对一比较中，内塔尼亚胡和贝内特均获得43%的支持。与“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼相比，内塔尼亚胡获得43%，利伯曼获得37%。

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以色列议会席位分配

根据民调结果，“亚沙尔”党可能赢得以色列议会21个席位，“利库德”党将获得18席，“贝亚哈德”将获得13席。根据这些数据，执政联盟和反对派阵营各拥有51席。预备役军人与经济党以4个席位跨过选举门槛，但未被计入任何一个阵营。即使该党加入其中一方，任何一方都无法获得多数所需的61席。

79%的受访者对其所在阵营获胜的机会持乐观态度。执政联盟支持者中这一比例为90%，反对派选民中为75%。该调查于10月14日和15日进行，受访者为700名18岁及以上人士，其中包括犹太人和阿拉伯人。

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