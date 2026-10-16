В Израиле большинство участников опроса поддержало бы создание правительства единства, если выборы 27 октября не дадут четкого результата. Повторные выборы предпочли бы 27% респондентов, еще 18% не определились. Об этом свидетельствует опрос Lazar Research, проведенный совместно с Panel4ALL, сообщает Jerusalem Post.

Позиции избирателей блоков

Среди избирателей оппозиционного блока 54% заявили, что поддержали бы правительство единства лишь при условии, что его возглавит представитель их лагеря. Избиратели коалиционного блока оказались менее единодушны: почти 40% хотели бы правительство единства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а 32% в случае нового политического тупика выбрали бы повторное голосование.

По данным опроса, 48% респондентов считают лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота более подходящим на пост премьер-министра, чем Нетаньяху, которого поддержал 41% опрошенных. В парном сравнении с лидером «Бе-Яхад» Нафтали Беннетом Нетаньяху и Беннет набрали по 43%. В сопоставлении с главой «Исраэль Бейтейну» Авигдором Либерманом Нетаньяху получил 43%, а Либерман — 37%.

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Распределение мест в Кнессете

По результатам опроса партия «Яшар» может получить 21 место в Кнессете, «Ликуд» — 18, а «Бе-Яхад» — 13. Коалиционный и оппозиционный блоки, согласно этим данным, имеют по 51 месту. Партия резервистов и экономики преодолевает избирательный барьер с четырьмя мандатами, но не отнесена ни к одному из блоков. Даже в случае ее присоединения к одному из них ни одна сторона не получила бы необходимые для большинства 61 место.

Оптимистично шансы своего блока на победу оценили 79% участников опроса. Среди сторонников коалиции таких было 90%, среди избирателей оппозиции — 75%. Опрос провели 14 и 15 октября среди 700 респондентов в возрасте от 18 лет, в том числе евреев и арабов.

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