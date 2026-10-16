Майже 87% виборців прийшли на дільниці за кордоном перед виборами в Ізраїлі

Центральна виборча комісія Ізраїлю оголосила про завершення голосування на закордонних дільницях у п’ятницю. Цього разу виборці були значно активнішими, ніж під час попередньої кампанії. За офіційними даними, проголосували 4218 із 4863 людей, які мали на це право. Таким чином, явка становила 86,7%.

Для порівняння, на виборах до Кнесету 25-го скликання в листопаді 2022 року за кордоном проголосували 69,6% виборців. Різниця становить 17,1 відсоткового пункта. У трьох попередніх виборчих кампаніях явка на закордонних дільницях коливалася в межах 66–77%.

Хто може голосувати за кордоном

Можливість проголосувати за межами Ізраїлю мають не всі громадяни країни, які перебувають за кордоном. Це право поширюється на працівників дипломатичних представництв, державних посланців і членів їхніх родин. Для більшості ізраїльтян, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном, така можливість не передбачена. Тому результати закордонного голосування стосуються лише визначеної категорії виборців.

Голосування традиційно почалося за 12 днів до загальних виборів, призначених на 27 жовтня. Дільниці працювали у 99 ізраїльських представництвах у різних країнах світу. Загалом відкрили 101 виборчу дільницю.

Де відкрили першу дільницю

Першою голосування розпочала дільниця в посольстві Ізраїлю у Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії. Вона відкрилася в середу, 14 жовтня, о 23:00 за ізраїльським часом. Згодом до голосування долучилося посольство Ізраїлю на Фіджі. Там виборчу дільницю відкрили вперше.

Уся процедура тривала близько 30 годин. Останні дільниці закрилися в генеральних консульствах Ізраїлю в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско о 6:00 за ізраїльським часом.

Що буде з бюлетенями

Після завершення голосування всі бюлетені доправлять до Ізраїлю дипломатичною поштою. Там їх передадуть до Кнесету для підрахунку. Голоси, віддані за кордоном, підрахують разом із бюлетенями у подвійних конвертах. Лише після опрацювання цих голосів вони стануть частиною загального результату виборів.

Загальні вибори до Кнесету 26-го скликання заплановані на 27 жовтня. Висока явка за кордоном свідчить про активність виборців, які мають право голосувати через дипломатичні представництва. Водночас ці дані не відображають участі всіх громадян Ізраїлю, які перебувають за межами країни, адже право на таке голосування мають лише окремі категорії людей. Про це пише Newsru.co.il.