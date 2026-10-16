日本横滨地方法院驳回了一项针对美国公司Meta Platforms及其日本分公司的赔偿诉讼。该诉讼涉及未经许可使用名人姓名和肖像的虚假广告。据《日本时报》报道，这是在日本六家地方法院提起的一系列类似案件中的首项裁决。

原告的诉求

横滨的这起诉讼由六名投资诈骗受害者和一家公司提起。他们要求Meta支付总计约4300万日元的赔偿。

原告称，Meta知道其平台（包括Facebook）上传播着虚假广告，并且可以轻易将其删除，但仍让这些广告继续存在。他们认为，这导致人们成为诈骗受害者。原告计划对法院的裁决提出上诉。

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法院的立场

法院认定，不能断言Meta在广告发布时能够轻易确定这些广告具有诈骗和虚假的性质。法院也未认定有证据证明，在2023年4月至11月期间，即原告浏览这些广告期间，该公司收到过有关广告虚假性的消息。

此外，法院未认定日本企业家前泽友作和堀江贵文曾要求Meta删除使用其姓名的广告。审判长高木胜美表示，Meta没有义务核实广告的真实性，也没有义务阻止这些广告出现在Facebook及其他平台上。

原告律师白田贵子在横滨举行的新闻发布会上称，这一裁决不公平。她表示，该裁决可能助长虚假广告的传播，并加剧通过社交媒体进行投资诈骗所造成的进一步损害。

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