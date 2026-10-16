Окружной суд Йокогамы в Японии отклонил иск о взыскании компенсации с американской компании Meta Platforms и ее японского подразделения из-за фейковых рекламных объявлений, в которых без разрешения использовались имена и изображения знаменитостей. Как сообщает The Japan Times, это первое решение в серии аналогичных дел, поданных в шесть окружных судов Японии.

Требования истцов

Иск в Йокогаме подали шесть пострадавших от инвестиционного мошенничества и одна компания. Они требовали от Meta в общей сложности около 43 миллионов иен компенсации.

Истцы заявляли, что Meta знала о распространении фейковой рекламы на своих платформах, в частности Facebook, и могла легко ее удалить, однако оставила объявления доступными. По их мнению, это привело к тому, что люди стали жертвами мошенничества. Истцы планируют обжаловать решение суда.

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Позиция суда

Суд пришел к выводу, что невозможно утверждать, будто Meta могла легко установить мошеннический и фейковый характер объявлений на момент их публикации. Суд также не признал доказанным, что компания получала информацию о ложности рекламы в период с апреля по ноябрь 2023 года, когда ее просматривали истцы.

Кроме того, суд не установил, что японские предприниматели Юсаку Маэдзава и Такафуми Хорие требовали от Meta удалить рекламу, в которой использовались их имена. Председательствующий судья Кацуми Такаги заявил, что Meta не была обязана проверять достоверность объявлений и предотвращать их появление в Facebook и на других платформах.

Адвокат истцов Такако Сирота на пресс-конференции в Йокогаме назвала решение несправедливым. Она заявила, что оно может способствовать распространению фейковой рекламы и дальнейшему ущербу от инвестиционного мошенничества через социальные сети.

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