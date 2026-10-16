Sąd Okręgowy w Jokohamie w Japonii oddalił pozew o odszkodowanie od amerykańskiej spółki Meta Platforms i jej japońskiego oddziału w związku z fałszywymi reklamami, w których bez zgody wykorzystywano nazwiska i wizerunki celebrytów. Jak informuje The Japan Times, jest to pierwsze orzeczenie w serii podobnych spraw wniesionych do sześciu sądów okręgowych w Japonii.

Żądania powodów

Pozew w Jokohamie wniosło sześcioro poszkodowanych w wyniku oszustw inwestycyjnych oraz jedna firma. Domagali się oni od Meta łącznie około 43 mln jenów odszkodowania.

Powodowie twierdzili, że Meta wiedziała o rozpowszechnianiu fałszywych reklam na swoich platformach, w tym na Facebooku, i mogła je łatwo usunąć, ale pozostawiła ogłoszenia dostępne. Ich zdaniem doprowadziło to do tego, że ludzie padli ofiarą oszustwa. Powodowie planują odwołać się od decyzji sądu.

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Stanowisko sądu

Sąd uznał, że nie można twierdzić, iż Meta mogła łatwo ustalić oszukańczy i fałszywy charakter reklam w chwili ich publikacji. Sąd nie uznał również za udowodnione, że spółka otrzymała informacje o fałszywości reklam między kwietniem a listopadem 2023 roku, gdy oglądali je powodowie.

Ponadto sąd nie ustalił, że japońscy przedsiębiorcy Yusaku Maezawa i Takafumi Horie żądali od Meta usunięcia reklam wykorzystujących ich nazwiska. Przewodniczący składu sędziowskiego Katsumi Takagi oświadczył, że Meta nie była zobowiązana do sprawdzania prawdziwości reklam i zapobiegania ich pojawianiu się na Facebooku oraz innych platformach.

Adwokatka powodów Takako Shirota na konferencji prasowej w Jokohamie nazwała decyzję niesprawiedliwą. Stwierdziła, że może ona sprzyjać rozpowszechnianiu fałszywych reklam i dalszym szkodom wynikającym z oszustw inwestycyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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