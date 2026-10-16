尼泊尔总检察长办公室允许在涉及有组织犯罪指控的部分刑事案件中进行部分和解。据《加德满都邮报》报道，如果法院认定某人犯有法律允许当事人通过协议和解的罪行，但未支持相关的有组织犯罪指控，则可以进行此类和解。

这份在总检察长纳拉扬·达塔·坎德尔任内发布的通告于10月7日发送至所有高级、特别和地区政府律师办公室。该通告明确了在同时涉及可和解罪行和未规定此类程序罪行的案件中的处理程序。

和解条件

有组织犯罪指控本身不能成为和解的对象。同时，如果法律允许，并且法院驳回有组织犯罪指控的裁决在所有上诉程序结束后已生效，当事人可以就其他指控达成和解。

例如，被指控犯有欺诈和有组织犯罪的人，如果法院支持欺诈指控、但驳回有组织犯罪指控，就可以就欺诈部分达成和解。相关政府律师办公室的负责人已获授权协助促成此类和解，但检察官必须向法院提交申请，并由法院批准。

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这些规则尤其适用于合作社欺诈和其他类型的欺诈、支票未付款、非法放贷、造成经济损失的背信行为、纵火、故意破坏、损坏公共财产、与合同有关的违法行为以及海外就业领域的案件。

适用方面的警示

总检察长办公室发言人迪内什·普拉萨德·吉米雷表示，这些变化旨在消除多项指控案件中的不确定性，并帮助受害者在不必多年等待诉讼程序结束的情况下追回资金。

与此同时，前最高法院法官巴尔拉姆·KC警告称，这一机制可能削弱刑事司法原则，并带来向受害者施压的风险。前总检察长、刑法专家拉曼·库马尔·什雷斯塔也对检察官在作出和解决定时可能滥用自由裁量权表示担忧。

根据尼泊尔法律，当三人或以上以有组织方式实施可判处超过三年监禁的违法行为时，可以提出有组织犯罪指控。在此类案件中，检察官可以要求判处相当于基础犯罪刑罚1.5倍的额外刑罚。

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