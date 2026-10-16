墨西哥政府将加利福尼亚湾内禁止渔民使用刺网的区域面积缩小了86%。该区域面积现为1562平方公里。这一决定涉及保护小头鼠海豚——世界上最小的鼠海豚，其正处于灭绝边缘。据《每日马弗里克》报道。

保护区的新边界

目前的禁网区面积大致相当于大伦敦地区。此前的保护区面积则与美国康涅狄格州相当。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆表示，新边界旨在同时保护加利福尼亚湾的生物多样性，并让渔民有机会增加收入。当局表示，在作出决定时考虑了国际小头鼠海豚恢复委员会的建议，该委员会是政府的咨询机构。

曾是该委员会成员的海洋生物学家洛伦索·罗哈斯-布拉乔表示，希望较小的区域能够帮助集中力量拯救这种动物。他说，在广阔区域内执行禁令很困难，尤其是在近期未记录到小头鼠海豚的地方。

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种群处于灭绝边缘

据科学家估计，去年仅剩7至10头小头鼠海豚，其中至少包括一头幼崽。其数量已从1997年的约600头下降。被列为主要原因之一的是对石首鱼的非法捕捞：这种鱼的鱼鳔在中医中备受重视，在亚洲售价可高达1万美元。

罗哈斯-布拉乔还表示，如果小头鼠海豚不再死亡，剩余动物将有很好的机会恢复该物种的数量。

墨西哥国立自治大学生物学家赫拉尔多·塞瓦略斯批评缩小保护区。他表示，该国没有足够的技术和后勤能力来监督规则的遵守情况，并认为当局正屈从于利益集团的压力。他认为，即使是少量政府支出也能确保对小头鼠海豚的保护，但该物种如今正走向灭绝。

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