Rząd Meksyku zmniejszył o 86% obszar strefy w Zatoce Kalifornijskiej, w której rybakom nie wolno używać sieci skrzelowych. Jej powierzchnia wynosi obecnie 1562 kilometry kwadratowe. Decyzja dotyczy ochrony wakity — najmniejszego na świecie morświna, który znajduje się na granicy wyginięcia. Informuje o tym Daily Maverick.

Nowe granice strefy ochronnej

Obecna strefa zakazu stosowania sieci jest pod względem powierzchni w przybliżeniu porównywalna z Wielkim Londynem. Poprzedni obszar chroniony był wielkości zbliżonej do amerykańskiego stanu Connecticut.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że nowe granice mają jednocześnie chronić bioróżnorodność Zatoki Kalifornijskiej i dać rybakom możliwość poprawy zarobków. Władze poinformowały, że przy podejmowaniu decyzji uwzględniły propozycje Międzynarodowego Komitetu na rzecz Odbudowy Populacji Wakity, organu doradczego rządu.

Biolog morski Lorenzo Rojas-Bracho, który zasiadał w tym komitecie, wyraził nadzieję, że mniejsza strefa pomoże skoncentrować wysiłki na ratowaniu tego zwierzęcia. Jak powiedział, egzekwowanie zakazu na dużym obszarze jest trudne, w tym tam, gdzie ostatnio nie odnotowywano wakit.

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Populacja na granicy wyginięcia

Według szacunków naukowców w ubiegłym roku pozostawało od siedmiu do dziesięciu wakit, w tym co najmniej jedno młode. Ich liczebność spadła z około 600 osobników w 1997 roku. Jedną z głównych przyczyn wskazano nielegalny połów totoaby: pęcherze pławne tej ryby są wysoko cenione w chińskiej medycynie, a w Azji mogą kosztować do 10 tysięcy dolarów.

Rojas-Bracho oświadczył również, że jeśli śmierć wakit ustanie, pozostałe zwierzęta będą miały dobrą szansę na odbudowę liczebności gatunku.

Biolog Gerardo Ceballos z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku skrytykował zmniejszenie strefy ochronnej. Stwierdził, że kraj nie ma wystarczających możliwości technicznych i logistycznych, aby kontrolować przestrzeganie zasad, a także wyraził opinię, że władze ulegają presji zainteresowanych grup. Jego zdaniem nawet niewielkie wydatki państwa mogłyby zapewnić ochronę wakity, jednak obecnie gatunek ten zmierza ku wyginięciu.

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