在美国，联邦调查局和邮政检查局正在调查一系列在11月3日中期选举前寄给各州选举官员和立法者办公室的可疑信件。FBI表示，部分邮件含有未知物质，据Daily Maverick报道。

信件在投递前被截获

美国邮政局截获了含有可疑物质的信件，这些信件寄往参议院民主党领袖查克·舒默、加州民主党人亚历克斯·帕迪利亚和康涅狄格州民主党人克里斯·墨菲的办公室。

美国众议院警卫官是该院首席执法官员，他告知工作人员，一些官员收到了含有可疑白色粉末状物质的信件。邮政检查局副总监布伦丹·多纳休证实，部分邮件已被截获，并表示调查仍在进行中。

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全国州务卿协会和全国州选举主管协会表示，这一系列信件被寄往各州选举办公室。其中，寄往宾夕法尼亚州、俄亥俄州和爱达荷州的邮件在投递前被截获。

威斯康星州事件

威斯康星州选举委员会报告称，收到一封含有不明粉末状物质的可疑信件，该物质被认定不构成危险。发给参议院工作人员的电子邮件还指出，此类邮件上的邮戳可能与寄件人地址不符。

事件发生在选举前不足三周，美国邮政局正准备处理数百万张通过邮寄方式寄送的选票。美国邮政总局长戴维·斯泰纳表示，该机构已做好准备。USPS表示，将为2026年选举采取额外措施，包括延长部分网点的营业时间、加快选票处理、增加投递次数以及开展特别选票收集。

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