W USA Federalne Biuro Śledcze i Służba Inspekcji Pocztowej prowadzą dochodzenie w sprawie serii podejrzanych listów wysłanych do stanowych urzędników wyborczych i biur ustawodawców przed wyborami połówkowymi 3 listopada. FBI oświadczyło, że część przesyłek zawierała nieznaną substancję, podaje Daily Maverick.

Listy przechwycono przed doręczeniem

Amerykańska służba pocztowa przechwyciła listy z podejrzaną substancją, adresowane do biur lidera demokratów w Senacie Chucka Schumera, demokraty z Kalifornii Alexa Padilli oraz demokrata z Connecticut Chrisa Murphy’ego.

Sierżant ds. bezpieczeństwa Izby Reprezentantów USA, który jest głównym funkcjonariuszem organów ścigania tej izby, poinformował pracowników, że niektórzy urzędnicy otrzymali listy z podejrzanymi białymi substancjami w proszku. Zastępca głównego inspektora Służby Inspekcji Pocztowej Brendan Donahue potwierdził przechwycenie części przesyłek i oświadczył, że dochodzenie trwa.

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Krajowe Stowarzyszenie Sekretarzy Stanowych i Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wyborczych poinformowały, że serię listów wysłano do stanowych biur wyborczych. Przesyłki przeznaczone w szczególności do Pensylwanii, Ohio i Idaho przechwycono przed doręczeniem.

Incydent w Wisconsin

Komisja Wyborcza Wisconsin poinformowała o otrzymaniu podejrzanego listu z niezidentyfikowaną substancją w proszku, która została uznana za niestanowiącą zagrożenia. W e-mailu do pracowników Senatu wskazano również, że stemple pocztowe na takich przesyłkach mogą nie odpowiadać adresowi zwrotnemu.

Do incydentów doszło mniej niż trzy tygodnie przed wyborami, gdy amerykańska służba pocztowa przygotowuje się do przetworzenia milionów kart do głosowania wysłanych pocztą. Generalny poczmistrz USA David Steiner oświadczył, że służba jest na to gotowa. USPS poinformowała, że zastosuje dodatkowe środki na wybory w 2026 roku, w tym wydłuży godziny pracy niektórych placówek, przyspieszy przetwarzanie kart do głosowania, zrealizuje dodatkowe doręczenia oraz przeprowadzi specjalny odbiór kart.

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