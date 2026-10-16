В США Федеральное бюро расследований и Служба почтовой инспекции расследуют серию подозрительных писем, отправленных должностным лицам избирательных органов штатов и в офисы законодателей перед промежуточными выборами 3 ноября. В ФБР заявили, что часть отправлений содержала неизвестное вещество, сообщает Daily Maverick.

Письма перехватывали до доставки

Почтовая служба США перехватила письма с подозрительным веществом, адресованные офисам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, демократа от Калифорнии Алекса Падильи и демократа от Коннектикута Криса Мерфи.

Сержант по оружию Палаты представителей США, являющийся главным сотрудником правоохранительных органов палаты, сообщил сотрудникам, что некоторые должностные лица получили письма с подозрительными белыми порошкообразными веществами. Заместитель главного инспектора Службы почтовой инспекции Брендан Донахью подтвердил перехват части отправлений и заявил, что расследование продолжается.

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Национальная ассоциация секретарей штатов и Национальная ассоциация директоров избирательных органов сообщили, что серию писем отправили в избирательные офисы штатов. Отправления, в частности предназначенные для Пенсильвании, Огайо и Айдахо, перехватили до доставки.

Инцидент в Висконсине

Избирательная комиссия Висконсина сообщила о получении подозрительного письма с неустановленным порошкообразным веществом, которое признали не представляющим опасности. В электронном письме сотрудникам Сената также указывалось, что почтовые штемпели на таких отправлениях могут не соответствовать обратному адресу.

Инциденты произошли менее чем за три недели до выборов, когда Почтовая служба США готовится обработать миллионы бюллетеней, отправленных по почте. Генеральный почтмейстер США Дэвид Стайнер заявил, что служба к этому готова. USPS сообщила, что применит дополнительные меры для выборов 2026 года, в частности продлит часы работы отдельных отделений, ускорит обработку бюллетеней, осуществит дополнительные доставки и специальный сбор бюллетеней.

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