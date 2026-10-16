Офис генерального прокурора Непала разрешил частично урегулировать отдельные уголовные дела, в которых фигурирует обвинение в организованной преступности. Это возможно, если суд признает лицо виновным в правонарушении, которое закон позволяет урегулировать по соглашению сторон, но не подтвердит связанное с ним обвинение в организованной преступности, сообщает Kathmandu Post.

Циркуляр, изданный при генеральном прокуроре Нараяне Датте Канделе, 7 октября направили во все высшие, специальные и районные офисы государственных адвокатов. Он уточняет порядок действий по делам, в которых сочетаются правонарушения, подлежащие урегулированию, и те, для которых такая процедура не предусмотрена.

Условия для урегулирования

Само обвинение в организованной преступности не может быть предметом соглашения. В то же время стороны могут урегулировать другие эпизоды, если это разрешено законом, а решение суда об отклонении обвинения в организованной преступности уже вступило в законную силу после завершения всех апелляций.

Например, лицо, которому вменяют мошенничество и организованную преступность, может урегулировать эпизод мошенничества, если суд подтвердит это обвинение, но отклонит обвинение в организованной преступности. Руководители соответствующих офисов государственных адвокатов получили полномочия содействовать таким соглашениям, однако прокурор должен подать ходатайство в суд, который обязан его одобрить.

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Правила распространяются, в частности, на кооперативное и другие виды мошенничества, неоплату по чекам, незаконное кредитование, злоупотребление доверием, повлекшее финансовые убытки, поджоги, вандализм, повреждение государственного имущества, правонарушения, связанные с договорами, и дела в сфере трудоустройства за рубежом.

Предостережения относительно применения

Представитель Офиса генерального прокурора Динеш Прасад Гимире заявил, что изменения должны устранить неопределенность в делах с несколькими обвинениями и помочь потерпевшим вернуть средства без многолетнего ожидания завершения производств.

В то же время бывший судья Верховного суда Балрам КС предостерег, что такой механизм может ослабить основы уголовного правосудия и создать риск давления на потерпевших. Бывший генеральный прокурор и специалист по уголовному праву Раман Кумар Шрестха также выразил опасения по поводу возможного злоупотребления усмотрением прокуроров при принятии решений об урегулировании.

Согласно законодательству Непала, обвинения в организованной преступности могут выдвигаться, когда трое или более человек организованно совершают правонарушение, за которое предусмотрено более трех лет лишения свободы. В таких делах прокуроры могут требовать дополнительное наказание в размере, в полтора раза превышающем наказание за основное преступление.

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