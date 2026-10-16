В США 53% зарегистрированных избирателей считают, что жёсткие иммиграционные меры администрации президента Дональда Трампа зашли слишком далеко. Такие результаты опроса Fox News, проведённого в сентябре перед промежуточными выборами 3 ноября, сообщает Al Jazeera.

Среди независимых избирателей такого мнения придерживаются 60% респондентов. Две трети участников опроса латиноамериканского происхождения также заявили, что иммиграционная кампания администрации зашла слишком далеко. Эксперты отмечают, что после выборов 2024 года политическая дискуссия в США сместилась от безопасности границы к способам проведения иммиграционных операций.

Рост числа задержаний

Министерство внутренней безопасности США ранее заявляло, что политика Трампа позволила Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сосредоточиться на задержании опасных преступников. В то же время ведомство утверждает, что примерно 70% содержащихся под стражей по иммиграционным делам являются преступниками, если учитывать также лиц, которым предъявлены обвинения, ещё не рассмотренные окончательно.

Критики этой оценки напоминают о презумпции невиновности: обвинения могут быть сняты, а подозреваемые могут быть оправданы. По данным Deportation Data Project, который анализирует государственные массивы данных, около 70% людей в центрах содержания ICE не имеют криминального прошлого.

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В сентябре ICE сообщила о двух месяцах подряд, когда число иммиграционных задержаний превысило 50 тысяч. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне — тогда задержали 43,9 тысячи человек. Координатор Белого дома по вопросам границы Том Хоман в июле заявил, что властям нужно больше арестов и депортаций.

Разногласия среди республиканцев

Республиканцы стремятся сохранить большинство в обеих палатах Конгресса, а также на ключевых выборах на уровне штатов и местном уровне. В то же время отдельные кандидаты от партии публично критикуют жёсткую иммиграционную политику. Член Палаты представителей от Флориды Мария Эльвира Салазар в сентябрьской рекламной кампании заявила, что некоторые меры президента зашли слишком далеко, в частности из-за значительного числа задержанных без криминального прошлого.

Демократы рассчитывают превратить недовольство методами иммиграционного контроля в голоса избирателей в ноябре. Председатель Демократической партии округа Идальго в Техасе Ричард Гонсалес заявил, что, по его мнению, ICE следует ликвидировать.

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