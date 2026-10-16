在美国，53%的登记选民认为总统唐纳德·特朗普政府采取的强硬移民措施做得太过了。半岛电视台报道称，这是福克斯新闻在11月3日中期选举前于9月进行的一项民调结果。

在独立选民中，60%的受访者持这一观点。三分之二的拉丁美洲裔受访者也表示，政府的移民行动做得太过了。专家指出，自2024年选举以来，美国的政治讨论已从边境安全转向移民行动的实施方式。

拘留人数增加

美国国土安全部此前表示，特朗普的政策使美国移民与海关执法局（ICE）能够专注于拘留危险罪犯。同时，该部门称，若将已被起诉但案件尚未最终审结的人员也计算在内，约70%因移民事务被拘留的人是罪犯。

这一评估的批评者提醒人们注意无罪推定原则：指控可能被撤销，嫌疑人也可能被判无罪。分析政府数据集的“驱逐数据项目”称，ICE拘留中心内约70%的人没有犯罪前科。

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9月，ICE报告称，移民拘留人数连续两个月超过5万人。此前的纪录出现在6月，当时有4.39万人被拘留。白宫边境事务协调员汤姆·霍曼7月表示，当局需要更多逮捕和驱逐出境行动。

共和党内部的分歧

共和党人希望保住在国会两院的多数席位，以及在关键州和地方选举中的优势。与此同时，党内一些候选人公开批评强硬的移民政策。来自佛罗里达州的众议员玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔在9月的广告宣传中表示，总统的一些措施做得太过了，尤其是因为大量被拘留者没有犯罪前科。

民主党人希望在11月将对移民执法方式的不满转化为选民的选票。得克萨斯州伊达尔戈县民主党主席理查德·冈萨雷斯表示，在他看来，ICE应被废除。

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