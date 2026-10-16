W USA 53% zarejestrowanych wyborców uważa, że restrykcyjne działania imigracyjne administracji prezydenta Donalda Trumpa poszły za daleko. Takie wyniki sondażu Fox News, przeprowadzonego we wrześniu przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada, podaje Al Jazeera.

Wśród niezależnych wyborców takiego zdania jest 60% respondentów. Dwie trzecie uczestników sondażu pochodzenia latynoamerykańskiego również stwierdziło, że kampania imigracyjna administracji poszła za daleko. Eksperci zauważają, że po wyborach w 2024 roku dyskusja polityczna w USA przesunęła się z bezpieczeństwa granicy na sposoby prowadzenia operacji imigracyjnych.

Wzrost liczby zatrzymań

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wcześniej oświadczył, że polityka Trumpa umożliwiła amerykańskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej (ICE) skoncentrowanie się na zatrzymywaniu niebezpiecznych przestępców. Jednocześnie resort twierdzi, że około 70% osób przetrzymywanych w areszcie imigracyjnym to przestępcy, jeśli uwzględnić także osoby, którym postawiono zarzuty, lecz ich sprawy nie zostały jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte.

Krytycy tej oceny przypominają o domniemaniu niewinności: zarzuty mogą zostać wycofane, a podejrzani mogą zostać uniewinnieni. Według Deportation Data Project, który analizuje państwowe zbiory danych, około 70% osób w ośrodkach detencyjnych ICE nie ma przeszłości kryminalnej.

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We wrześniu ICE poinformowała o dwóch kolejnych miesiącach, w których liczba zatrzymań imigracyjnych przekroczyła 50 tys. Poprzedni rekord odnotowano w czerwcu — wtedy zatrzymano 43,9 tys. osób. Koordynator Białego Domu ds. granicy Tom Homan oświadczył w lipcu, że władzom potrzeba więcej aresztowań i deportacji.

Różnice wśród Republikanów

Republikanie dążą do utrzymania większości w obu izbach Kongresu, a także w kluczowych wyborach stanowych i lokalnych. Jednocześnie niektórzy kandydaci tej partii publicznie krytykują restrykcyjną politykę imigracyjną. Członkini Izby Reprezentantów z Florydy María Elvira Salazar powiedziała we wrześniowej kampanii reklamowej, że niektóre działania prezydenta poszły za daleko, w szczególności z powodu znacznej liczby zatrzymanych bez przeszłości kryminalnej.

Demokraci liczą na przekształcenie niezadowolenia z metod kontroli imigracyjnej w głosy wyborców w listopadzie. Przewodniczący Partii Demokratycznej w hrabstwie Hidalgo w Teksasie Richard Gonzalez powiedział, że jego zdaniem ICE należy zlikwidować.

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