В Брюсселе, Бельгия, где на этой неделе проходил саммит европейских лидеров, министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник в частном порядке договорились не менять политику в отношении Украины независимо от колебаний в подходе Вашингтона. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на осведомлённых собеседников.

По данным издания, европейские дипломаты решили взаимодействовать с Соединёнными Штатами, когда это возможно, и продолжать поддержку Киева, когда сотрудничество с Вашингтоном усложняется. Европейские лидеры также настаивают, что Украина не должна уступать территории в рамках мирного урегулирования, и поддерживают санкции против Российской Федерации — государства-агрессора.

Реакция европейских лидеров

На саммите в Брюсселе европейские лидеры обсуждали последние шаги президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России. Как пишет издание, в течение недели Трамп отменил энергетические санкции против Кремля, призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила перед переговорами в бельгийской столице, что без поддержки Украины Европа и НАТО окажутся в значительно более опасной ситуации. В то же время собеседники The Japan Times отметили, что большинство европейцев советуют Зеленскому сдерживать публичную критику Трампа, поскольку США продолжают продавать Украине оружие и делиться разведывательными данными.

Позиция Евросоюза

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у Европейского Союза иной подход к войне: давление следует оказывать на агрессора, чтобы он прекратил войну, а не на жертву, чтобы она капитулировала.

По информации издания, финансирование поддержки Киева и закупок американского оружия сейчас преимущественно обеспечивает Европа. Разведывательная поддержка США при этом остаётся важным фактором для обороны Украины, и европейские чиновники не видят полноценной альтернативы в случае её прекращения.

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