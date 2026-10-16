Парламент Кении одобрил условное продление на один год учебных лицензий British Army Training Unit Kenya (Batuk), позволяющее британским военным продолжить подготовку в округе Лайкипия. Депутаты приняли решение во вторник вечером, установив для правительства Великобритании 12-месячный срок для решения вопросов, поднятых кенийским парламентом, сообщает Nation Kenya.

Условия продления

Комитет Национальной ассамблеи по вопросам обороны, разведки и международных отношений рекомендовал Министерству обороны условно продлить учебные лицензии Batuk на один год. В третьем отчете по Соглашению об оборонном сотрудничестве Кении и Великобритании комитет указал, что этот срок должен стать временным механизмом для существенного урегулирования невыполненных парламентских резолюций и вопросов, связанных с соглашением.

Заместитель председателя комитета, депутат от Северной Мандеры майор в отставке Башир Абдуллахи заявил, что продление позволяет сохранить оборонное сотрудничество, одновременно устанавливая конкретный срок для рассмотрения требований парламента. По его словам, продленные лицензии прекратят действовать, если нерешенные вопросы не будут урегулированы в течение года. До этого комитет провел три встречи с представителями министерств обороны и иностранных дел, генеральным прокурором, а также с британским государственным министром обороны.

Юрисдикция и дело Агнес Ванджиру

Среди требований парламента — усиление возможностей Кении привлекать к ответственности британских военнослужащих, обвиняемых в преступлениях на кенийской территории. Депутат от Моло Кимани Курия заявил, что стране необходимо добиться большей юрисдикции в таких делах.

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Согласно действующему соглашению, отдельные тяжкие преступления не считаются действиями, совершенными при исполнении служебных обязанностей, поэтому Кения имеет первичную юрисдикцию в соответствующих делах. В то же время убийство прямо не внесено в этот перечень, из-за чего может возникнуть спор о том, какая страна должна преследовать обвиняемого. Парламент настаивает на внесении изменений в статьи 6(5) и 23 соглашения, чтобы прямо отнести убийство к преступлениям, подлежащим рассмотрению в кенийских судах.

Депутаты также требуют добавить к деятельности Batuk компонент корпоративной социальной ответственности. Отдельным вопросом остается смерть Агнес Ванджиру в Наньюки в 2012 году. Депутат от Кинангопа Квеня Туку заявил, что комитет получил от Высокой комиссии Великобритании информацию о судебном производстве в отношении военнослужащего, подозреваемого в ее убийстве.

История соглашения

Batuk работает в Кении в соответствии с Соглашением об оборонном сотрудничестве, ратифицированным в 2016 году. Секретарь кабинета министров по вопросам обороны представил новое соглашение парламенту 6 сентября 2021 года, однако 12-й состав парламента завершил свои полномочия до его одобрения. Документ повторно внесли в 13-й парламент в ноябре 2022 года, после чего комитет рекомендовал его ратифицировать при условии внесения изменений в статьи 6(5) и 23.

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