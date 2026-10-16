Parlament Kenii zatwierdził warunkowe przedłużenie o rok licencji szkoleniowych British Army Training Unit Kenya (Batuk), co umożliwia brytyjskim wojskowym kontynuowanie szkolenia w hrabstwie Laikipia. Posłowie podjęli decyzję we wtorek wieczorem, wyznaczając rządowi Wielkiej Brytanii 12-miesięczny termin na rozwiązanie kwestii podniesionych przez kenijski parlament, informuje Nation Kenya.

Warunki przedłużenia

Komisja Zgromadzenia Narodowego ds. obrony, wywiadu i stosunków zagranicznych zaleciła Ministerstwu Obrony warunkowe przedłużenie licencji szkoleniowych Batuk o rok. W trzecim raporcie dotyczącym Umowy o współpracy obronnej między Kenią a Wielką Brytanią komisja wskazała, że okres ten powinien być tymczasowym mechanizmem istotnego uregulowania niewykonanych rezolucji parlamentarnych i kwestii związanych z umową.

Wiceprzewodniczący komisji, deputowany z North Mandera, emerytowany major Bashir Abdullahi, oświadczył, że przedłużenie pozwala zachować współpracę obronną, jednocześnie wyznaczając konkretny termin rozpatrzenia żądań parlamentu. Według niego przedłużone licencje przestaną obowiązywać, jeśli nierozwiązane kwestie nie zostaną uregulowane w ciągu roku. Wcześniej komisja odbyła trzy spotkania z przedstawicielami ministerstw obrony i spraw zagranicznych, prokuratorem generalnym, a także brytyjskim ministrem stanu ds. obrony.

Jurysdykcja i sprawa Agnes Wanjiru

Wśród żądań parlamentu jest wzmocnienie możliwości Kenii pociągania do odpowiedzialności brytyjskich wojskowych oskarżanych o przestępstwa na terytorium Kenii. Deputowany z Molo Kimani Kuria oświadczył, że kraj musi uzyskać większą jurysdykcję w takich sprawach.

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Zgodnie z obowiązującą umową niektóre poważne przestępstwa nie są uznawane za działania wykonywane w ramach obowiązków służbowych, dlatego Kenia ma pierwszeństwo jurysdykcyjne w odpowiednich sprawach. Jednocześnie zabójstwo nie zostało wyraźnie wpisane na tę listę, co może prowadzić do sporu o to, który kraj powinien ścigać oskarżonego. Parlament nalega na zmiany w artykułach 6(5) i 23 umowy, aby wyraźnie zaliczyć zabójstwo do przestępstw podlegających rozpatrzeniu przez kenijskie sądy.

Posłowie domagają się również dodania do działalności Batuk elementu społecznej odpowiedzialności biznesu. Odrębną kwestią pozostaje śmierć Agnes Wanjiru w Nanyuki w 2012 roku. Deputowany z Kinangop Kwenya Thuku oświadczył, że komisja otrzymała od Wysokiej Komisji Wielkiej Brytanii informacje o postępowaniu sądowym wobec wojskowego podejrzanego o jej zabójstwo.

Historia umowy

Batuk działa w Kenii na podstawie Umowy o współpracy obronnej ratyfikowanej w 2016 roku. Sekretarz gabinetu ds. obrony przedłożył nową umowę parlamentowi 6 września 2021 roku, jednak 12. kadencja parlamentu zakończyła się przed jej zatwierdzeniem. Dokument ponownie wniesiono do 13. parlamentu w listopadzie 2022 roku, po czym komisja zaleciła jego ratyfikację pod warunkiem wprowadzenia zmian do artykułów 6(5) i 23.

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