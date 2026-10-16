肯尼亚议会有条件批准将英国陆军肯尼亚训练单位（Batuk）的训练许可证延长一年，使英国军人能够继续在拉伊基皮亚县训练。议员们于周二晚间作出这一决定，并给英国政府设定12个月期限，以解决肯尼亚议会提出的问题，Nation Kenya报道。

延长期限的条件

国民议会国防、情报和外交关系委员会建议国防部有条件地将Batuk训练许可证延长一年。委员会在关于肯尼亚与英国《防务合作协议》的第三份报告中表示，这一期限应作为临时机制，用于实质性解决尚未落实的议会决议以及与该协议有关的问题。

委员会副主席、北曼德拉选区议员、退役少校巴希尔·阿卜杜拉希表示，延长许可证能够维持防务合作，同时为审议议会的要求设定具体期限。他说，如果未决问题未能在一年内得到解决，延长后的许可证将失效。在此之前，委员会与国防部和外交部代表、总检察长以及英国国防事务国务大臣举行了三次会议。

管辖权与阿格尼斯·万吉鲁案

议会的要求包括增强肯尼亚追究被控在肯尼亚境内犯罪的英国军人责任的能力。莫洛选区议员基马尼·库里亚表示，该国必须在此类案件中争取更大的管辖权。

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根据现行协议，某些严重罪行不被视为在履行公务期间的行为，因此肯尼亚在相关案件中拥有优先管辖权。然而，谋杀并未被明确列入该清单，这可能导致对哪个国家应起诉被告产生争议。议会坚持修改协议第6(5)条和第23条，以明确将谋杀列为应由肯尼亚法院审理的罪行。

议员们还要求在Batuk的活动中加入企业社会责任内容。2012年阿格尼斯·万吉鲁在南尤基死亡仍是一个单独问题。基南戈普选区议员奎尼亚·图库表示，委员会从英国高级专员公署获得了有关一名涉嫌谋杀她的军人所涉法院程序的信息。

协议历史

Batuk依据2016年批准的《防务合作协议》在肯尼亚开展活动。国防事务内阁秘书于2021年9月6日向议会提交了一项新协议，但第12届议会在批准该协议前任期届满。该文件于2022年11月再次提交第13届议会，随后委员会建议在修改第6(5)条和第23条的条件下批准该协议。

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