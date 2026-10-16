По меньшей мере 12 человек погибли после того, как лодка с мигрантами затонула у побережья Гамбии. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на Общество Красного Креста Гамбии.

Поиски продолжаются

Инцидент произошел недалеко от Джинак-Каджаты в регионе Норт-Бэнк. По данным Общества Красного Креста Гамбии, число пропавших без вести пока не установлено. Организация заявила, что сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами, участвующими в реагировании на ситуацию.

Согласно имеющимся данным, мигранты направлялись в Европу по западноафриканскому атлантическому маршруту. Гамбийские СМИ сообщают, что деревня Джинак-Каджата на острове Джинак все чаще используется в качестве пункта отправления для тех, кто пытается добраться до испанских Канарских островов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Более опасный маршрут к Канарским островам

Международная организация по миграции ООН называет западноафриканский атлантический маршрут одним из ключевых путей для мигрантов из Западной Африки в Европу, который при этом становится все более опасным. По ее данным, число прибытий на Канарские острова в 2025 году сократилось на 62% по сравнению с пиком 2024 года, тогда как число зафиксированных смертей и исчезновений уменьшилось лишь на 4% — с 1215 до 1172.

МОМ отмечает, что усиление контроля в Марокко, Мавритании и Сенегале вынуждает часть мигрантов отправляться из более южных стран, в том числе из Гамбии. Такие пункты отправления могут увеличить путь до 750 километров, а общая протяженность некоторых путешествий достигает примерно 2200 километров. Это увеличивает время пребывания людей в море и повышает риски кораблекрушений, обезвоживания и исчезновения без вести.

В июле у побережья Мавритании потерпело крушение судно, направлявшееся из Гамбии; тогда, по сообщениям, десятки мигрантов погибли или пропали без вести.

Читай нас в