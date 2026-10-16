Co najmniej 12 osób zginęło po zatonięciu łodzi z migrantami u wybrzeży Gambii. Informuje o tym Euronews, powołując się na Gambijskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Poszukiwania trwają

Do incydentu doszło w pobliżu Jinack Kajata w regionie North Bank. Według Gambijskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża liczba osób zaginionych nie została jeszcze ustalona. Organizacja oświadczyła, że współpracuje z odpowiednimi władzami i partnerami uczestniczącymi w reagowaniu na sytuację.

Z dostępnych informacji wynika, że migranci zmierzali do Europy zachodnioafrykańskim szlakiem atlantyckim. Gambijskie media podają, że wieś Jinack Kajata na wyspie Jinack jest coraz częściej wykorzystywana jako miejsce wypłynięcia dla osób próbujących dotrzeć na należące do Hiszpanii Wyspy Kanaryjskie.

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Coraz bardziej niebezpieczna trasa na Wyspy Kanaryjskie

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ONZ określa zachodnioafrykański szlak atlantycki jako jeden z kluczowych szlaków migrantów z Afryki Zachodniej do Europy, który jednocześnie staje się coraz bardziej niebezpieczny. Według jej danych liczba przybyłych na Wyspy Kanaryjskie w 2025 roku spadła o 62% w porównaniu ze szczytem w 2024 roku, podczas gdy liczba odnotowanych zgonów i zaginięć zmniejszyła się jedynie o 4% — z 1215 do 1172.

IOM zaznacza, że zaostrzenie kontroli w Maroku, Mauretanii i Senegalu zmusza część migrantów do wyruszania z państw położonych dalej na południe, w tym z Gambii. Takie punkty wypłynięcia mogą wydłużyć przeprawę o nawet 750 kilometrów, a łączna długość niektórych podróży sięga około 2200 kilometrów. Wydłuża to czas spędzany przez ludzi na morzu i zwiększa ryzyko katastrof morskich, odwodnienia i zaginięć.

W lipcu u wybrzeży Mauretanii rozbiła się jednostka płynąca z Gambii; według doniesień dziesiątki migrantów zginęły lub zaginęły.

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