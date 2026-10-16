一艘载有移民的船只在冈比亚海岸附近沉没，至少12人死亡。Euronews报道，消息援引冈比亚红十字会。

搜救仍在继续

事件发生在北岸区金纳克-卡贾塔附近。冈比亚红十字会表示，失踪人员数量尚未确定。该组织称，正与参与应对该情况的相关政府部门和合作伙伴协作。

现有信息显示，这些移民正通过西非大西洋航线前往欧洲。冈比亚媒体报道称，金纳克岛上的金纳克-卡贾塔村正越来越多地被用作试图抵达西班牙加那利群岛者的出发点。

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通往加那利群岛的更危险航线

联合国国际移民组织称，西非大西洋航线是西非移民前往欧洲的主要路线之一，但同时也变得日益危险。该组织数据显示，2025年抵达加那利群岛的人数较2024年的峰值下降了62%，而有记录的死亡和失踪人数仅下降了4%——从1215人降至1172人。

国际移民组织指出，摩洛哥、毛里塔尼亚和塞内加尔加强管控，迫使部分移民从更靠南的国家出发，其中包括冈比亚。此类出发点可能使航程增加多达750公里，而一些行程的总长度达到约2200公里。这延长了人们在海上的时间，并增加了船难、脱水和失踪的风险。

7月，一艘从冈比亚出发的船只在毛里塔尼亚海岸附近失事；据报道，当时数十名移民死亡或失踪。

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