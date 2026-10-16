UA.NEWS официально зарегистрировали в качестве СМИ в Польше

Украинское издание UA.NEWS получило официальный статус зарегистрированного печатного издания в Польше. Соответствующее решение Варшавского окружного суда было вынесено 25 сентября 2026 года, после чего название СМИ было внесено в государственный реестр.

Об этом свидетельствует официальное письмо Варшавского окружного суда, полученное редакцией UA.NEWS.

Согласно документу, издание зарегистрировано под номером PR 21812. Запись в реестр внесла Секция регистрации суда на основании решения от 25 сентября.

В суде также подчеркнули требования, которые должно соблюдать зарегистрированное издание. В частности, редакция должна оперативно уведомлять регистрационный орган об изменениях в данных, указанных при регистрации.

Кроме того, регистрация может утратить силу, если издание не начнет выходить в течение года после получения соответствующего права или прекратит публикацию на такой же срок без надлежащего обращения в регистрационный орган.

Таким образом, внесение в реестр придает UA.NEWS официальный статус печатного издания в соответствии с польским законодательством о прессе.

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