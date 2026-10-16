Serwis UA.NEWS został oficjalnie zarejestrowany jako medium w Polsce

Ukraiński serwis UA.NEWS uzyskał oficjalny status zarejestrowanego wydawnictwa prasowego w Polsce. Odpowiednią decyzję Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 25 września 2026 roku, po czym nazwę serwisu wpisano do rejestru państwowego.

Świadczy o tym oficjalne pismo Sądu Okręgowego w Warszawie, które otrzymała redakcja UA.NEWS.

Zgodnie z dokumentem wydawnictwo zostało zarejestrowane pod numerem PR 21812. Wpis do księgi rejestrowej dokonała Sekcja Rejestracji Sądu na podstawie postanowienia z dnia 25 września.

Sąd podkreślił również wymogi, których musi przestrzegać zarejestrowane wydawnictwo. W szczególności redakcja ma obowiązek niezwłocznie powiadamiać organ rejestrujący o zmianach w danych podanych podczas rejestracji.

Ponadto rejestracja może stracić ważność, jeśli wydawnictwo nie rozpocznie działalności w ciągu roku od uzyskania odpowiedniego uprawnienia lub zaprzestanie publikacji na taki sam okres bez odpowiedniego zgłoszenia do organu rejestrującego.

Wpis do rejestru nadaje zatem serwisowi UA.NEWS oficjalny status wydawnictwa prasowego zgodnie z polskim prawem prasowym.

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