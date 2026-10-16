Watykan: w Afryce jest już więcej katolików niż w Europie — Cyprus Mail
W Watykanie poinformowano, że w Afryce jest obecnie więcej katolików niż w Europie. Według statystyk Kościoła katolickiego opublikowanych przez agencję Fides, pod koniec czerwca 2024 roku w Afryce mieszkało 20,3% wszystkich katolików na świecie, podczas gdy w Europie — 20,2%. Informuje o tym Cyprus Mail.
Liczba katolików na świecie
Łączna liczba katolików na świecie pod koniec czerwca 2024 roku wynosiła 1,422 miliarda osób. Stanowi to 17,8% ludności planety i jest o 0,1% więcej niż rok wcześniej.
Największa część katolików — 47,7% — mieszka w Amerykach. Na Azję przypada 11% katolików świata, a na Oceanię — 0,8%.
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Porównanie z poprzednim rokiem
Według statystyk z czerwca 2023 roku na świecie było 1,405 miliarda katolików. Wówczas w Afryce mieszkało około 20% katolików, a w Europie — 20,4%.
Fides naliczyła również 5525 biskupów i 407 421 księży na świecie. Liczba księży wzrosła o 425 osób — po raz pierwszy od pięciu lat.