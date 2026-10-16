Ватикан: католиків в Африці стало більше, ніж у Європі — Cyprus Mail

У Ватикані повідомили, що католиків в Африці нині більше, ніж у Європі. За даними статистики Католицької церкви, яку оприлюднило агентство Fides, наприкінці червня 2024 року в Африці проживали 20,3% усіх католиків світу, тоді як у Європі — 20,2%. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Кількість католиків у світі

Загальна кількість католиків у світі станом на кінець червня 2024 року становила 1,422 мільярда осіб. Це 17,8% населення планети та на 0,1% більше, ніж роком раніше.

Найбільша частка католиків — 47,7% — живе в Америці. На Азію припадає 11% католиків світу, а на Океанію — 0,8%.

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Порівняння з попереднім роком

У статистиці за червень 2023 року у світі налічувалося 1,405 мільярда католиків. Тоді в Африці проживали близько 20% католиків, а в Європі — 20,4%.

Fides також нарахувало 5525 єпископів і 407 421 священника у світі. Кількість священників зросла на 425 осіб — уперше за п'ять років.

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