В Ватикане сообщили, что католиков в Африке теперь больше, чем в Европе. Согласно статистике Католической церкви, опубликованной агентством Fides, на конец июня 2024 года в Африке проживали 20,3% всех католиков мира, тогда как в Европе — 20,2%. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Количество католиков в мире

Общее количество католиков в мире по состоянию на конец июня 2024 года составляло 1,422 миллиарда человек. Это 17,8% населения планеты и на 0,1% больше, чем годом ранее.

Наибольшая доля католиков — 47,7% — живет в Америке. На Азию приходится 11% католиков мира, а на Океанию — 0,8%.

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Сравнение с предыдущим годом

В статистике за июнь 2023 года в мире насчитывалось 1,405 миллиарда католиков. Тогда в Африке проживали около 20% католиков, а в Европе — 20,4%.

Fides также насчитало 5525 епископов и 407 421 священника в мире. Число священников выросло на 425 человек — впервые за пять лет.

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