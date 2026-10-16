Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z gęstą i długotrwałą mgłą w ośmiu województwach Polski. Jak podaje Interia, w wielu miejscach widzialność może spaść poniżej 200 metrów.

Gdzie będą obowiązywać ostrzeżenia

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 21:00 i będą ważne do godz. 11:00 w sobotę. Obejmą województwo podlaskie, województwo lubelskie z wyłączeniem obszarów południowo-wschodnich, a także województwo mazowieckie, z wyjątkiem powiatów zachodnich.

Mgła jest również prognozowana w południowej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, we wschodniej połowie województwa łódzkiego oraz w województwie świętokrzyskim. Ostrzeżenia obejmują północną i południową część województwa małopolskiego, a także północno-zachodnie obszary województwa podkarpackiego.

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Prognoza na weekend

Według prognozy nocne i poranne mgły mogą powtarzać się również w kolejnych dniach. W sobotę wieczorem widzialność poniżej 200 metrów ponownie jest możliwa we wschodniej połowie Polski, co może utrudnić poruszanie się po drogach i chodnikach.

Gęsta mgła zwykle rozprasza się do południa, jednak w obniżeniach terenu, w tym w dolinach rzecznych, może utrzymywać się dłużej. W niedzielę po zapadnięciu zmroku na zachodzie Polski mogą pojawić się zamglenia i mgły.

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