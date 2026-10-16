IMGW предупредил о густом тумане в восьми воеводствах Польши — Interia
Польский Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) выпустил предупреждения первого уровня из-за густого и продолжительного тумана в восьми воеводствах Польши. Как сообщает Interia, во многих местах видимость может снизиться ниже 200 метров.
Где будут действовать предупреждения
Предупреждения вступят в силу в 21:00 и будут действовать до 11:00 субботы. Они охватят Подляское воеводство, Люблинское воеводство без юго-восточных районов, а также Мазовецкое воеводство, за исключением западных повятов.
Туман также прогнозируют в южной и восточной частях Варминьско-Мазурского воеводства, восточной половине Лодзинского воеводства и Свентокшиском воеводстве. Предупреждения распространяются на северную и южную части Малопольского воеводства, а также северо-западные районы Подкарпатского воеводства.
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Прогноз на выходные
Согласно прогнозу, ночные и утренние туманы могут повторяться и в последующие дни. В субботу вечером видимость ниже 200 метров вновь возможна в восточной половине Польши, что может затруднить передвижение по дорогам и тротуарам.
Густой туман обычно рассеивается к полудню, однако в понижениях рельефа, в частности в речных долинах, он может сохраняться дольше. В воскресенье после наступления темноты дымка и туман могут появиться на западе Польши.