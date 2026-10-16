Premier Etiopii Abiy Ahmed powołał tymczasową administrację dla północnego regionu Tigraj. Ma ona ustabilizować sytuację i stworzyć warunki do wolnych i przejrzystych wyborów w ciągu sześciu miesięcy, informuje Daily Maverick.

Uprawnienia tymczasowej administracji

Według biura premiera administracja będzie działać przez sześć miesięcy. Do jej zadań należy odbudowa zniszczonej infrastruktury oraz pomoc wysiedlonym mieszkańcom w powrocie do domów.

Abiy oświadczył, że mieszkańcy Tigraju muszą wyjść z cyklu konfliktu, aby osiągnąć pokój, zagwarantować prawo do samorządności i uzyskać możliwość korzystania z rezultatów rozwoju regionu.

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Zbrojna konfrontacja i sytuacja humanitarna

W ubiegłym miesiącu Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia, który jest rządzącą partią regionu, stanął na czele ofensywy przeciwko rządowi Abiya. Doprowadziło to do wznowienia wojny, która w latach 2020–2022 pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich. Od początku działań zbrojnych etiopska armia i wspierająca rząd milicja odniosły znaczące sukcesy i przejęły kontrolę nad dużymi częściami Tigraju, w tym nad regionalną stolicą Mekele.

Wznowienie konfliktu doprowadziło również do zerwania stosunków między Etiopią a Erytreą. Addis Abeba oskarża Erytreę o wspieranie sojuszu rebeliantów, jednak Asmara temu zaprzecza. Rząd Etiopii oskarża także Egipt i Sudan o wspieranie sojuszu, a oba państwa odrzuciły te twierdzenia.

Według Agencji ONZ ds. Uchodźców, w lutym około 750 tysięcy mieszkańców Tigraju pozostawało wewnętrznie przesiedlonych. Region cierpi również z powodu suszy związanej z El Niño.

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