埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德已为北部提格雷地区任命临时行政机构。据Daily Maverick报道，该机构应稳定局势，并在六个月内为自由、公正的选举创造条件。

临时行政机构的职权

据总理办公室消息，该行政机构将运作六个月。其任务包括修复受损基础设施，并帮助流离失所的居民返回家园。

阿比表示，提格雷居民必须走出冲突循环，才能获得和平、保障自治权，并有机会享受该地区发展成果。

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武装对抗与人道主义局势

上个月，作为该地区执政党的提格雷人民解放阵线领导了针对阿比政府的攻势。这重新引发了2020年至2022年间夺走数十万人生命的战争。自战斗开始以来，埃塞俄比亚军队和支持政府的民兵取得重大进展，并控制了提格雷的大部分地区，其中包括地区首府默克莱。

冲突再起也导致埃塞俄比亚与厄立特里亚关系破裂。亚的斯亚贝巴指责厄立特里亚支持反叛联盟，但阿斯马拉予以否认。埃塞俄比亚政府还指责埃及和苏丹支持该联盟，两国均否认这些说法。

根据联合国难民署的数据，截至2月，约75万名提格雷居民仍处于国内流离失所状态。该地区还遭受与厄尔尼诺现象相关的干旱。

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