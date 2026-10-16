Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назначил временную администрацию для северного региона Тыграй. Она должна стабилизировать ситуацию и создать условия для свободных и прозрачных выборов в течение шести месяцев, сообщает Daily Maverick.

Полномочия временной администрации

По данным офиса премьер-министра, администрация будет работать шесть месяцев. Среди ее задач — восстановление поврежденной инфраструктуры и помощь перемещенным жителям в возвращении домой.

Абий заявил, что жители Тыграя должны выйти из цикла конфликта, чтобы обрести мир, гарантировать право на самоуправление и получить возможность пользоваться результатами развития региона.

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Вооруженное противостояние и гуманитарная ситуация

В прошлом месяце Народный фронт освобождения Тыграя, который является правящей партией региона, возглавил наступление против правительства Абия. Это возобновило войну, которая в 2020–2022 годах унесла сотни тысяч жизней. С начала боевых действий эфиопская армия и поддерживающее правительство ополчение добились значительных успехов и установили контроль над большими частями Тыграя, в том числе над региональной столицей Мэкэле.

Возобновление конфликта также привело к разрыву отношений между Эфиопией и Эритреей. Аддис-Абеба обвиняет Эритрею в поддержке повстанческого альянса, однако Асмэра это отрицает. Правительство Эфиопии также обвиняет в поддержке альянса Египет и Судан, которые отвергли эти утверждения.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на февраль около 750 тысяч жителей Тыграя оставались внутренне перемещенными лицами. Регион также страдает от засухи, связанной с Эль-Ниньо.

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