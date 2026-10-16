Kenia prowadzi rozmowy z Bankiem Światowym i Afrykańskim Bankiem Rozwoju w sprawie nowego finansowania wielostronnego, które kraj ma nadzieję pozyskać w bieżącym roku fiskalnym. Na marginesie dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku poinformował o tym prezes Banku Centralnego Kenii Kamau Thugge, podaje TimesLIVE.

Wsparcie budżetowe i nowe opcje

Według Thuggego rząd omawia możliwe wsparcie budżetowe, w tym operację Banku Światowego na rzecz wsparcia polityki rozwojowej — Development Policy Operation. Zaznaczył, że władze rozważają różne źródła finansowania, a wpływu środków zewnętrznych oczekują do czerwca przyszłego roku.

Wśród opcji rozważanych przez Kenię jest mechanizm zamiany długu na żywność. Thugge nie podał szczegółów tego mechanizmu, wyjaśniając, że nie uczestniczy bezpośrednio w negocjacjach.

W ubiegłym miesiącu Reuters informował, że Kenia może otrzymać około 400 mln dolarów awaryjnego finansowania od Banku Światowego. Środki te mają pomóc krajowi reagować na ryzyka, w tym wybuch epidemii Eboli w regionie oraz zakłócenia związane ze zjawiskiem El Niño.

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Rozmowy z MFW i ryzyka inflacyjne

W grudniu do Nairobi ma przybyć misja MFW na regularne konsultacje w ramach artykułu IV. Według prezesa banku centralnego podczas tych spotkań omawiany będzie również możliwy nowy program z funduszem. Podkreślił, że finansowanie z MFW nie zostało uwzględnione w planach państwa, ale mogłoby być tańsze od alternatywnych źródeł, przede wszystkim pożyczek krajowych.

W ubiegłym tygodniu Bank Centralny Kenii po raz czwarty z rzędu utrzymał stopę referencyjną na poziomie 8,75%, oczekując, że inflacja w najbliższym czasie pozostanie w przedziale docelowym. Jednocześnie Thugge wskazał na ryzyko przyspieszenia inflacji z powodu wzrostu cen paliw, wojny na Bliskim Wschodzie, warunków pogodowych oraz rosnącej rentowności obligacji w krajach rozwiniętych.

Prezes banku centralnego prognozuje wzrost gospodarki Kenii o 5% w tym roku i o 5,3% w przyszłym roku. Prognozy MFW wynoszą odpowiednio 4,5% i 4,7%.

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