Кения ведет переговоры со Всемирным банком и Африканским банком развития о новом многостороннем финансировании, которое страна рассчитывает привлечь в текущем финансовом году. Об этом на полях ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке заявил глава Центрального банка Кении Камау Тугге, сообщает TimesLIVE.

Бюджетная поддержка и новые варианты

По словам Тугге, правительство обсуждает возможную бюджетную поддержку, в том числе операцию Всемирного банка по поддержке политики развития — Development Policy Operation. Он отметил, что власти рассматривают различные источники финансирования и ожидают поступления внешних средств до июня следующего года.

Среди вариантов, которые рассматривает Кения, есть схема обмена долга на продовольствие. Тугге не привел деталей этого механизма, пояснив, что непосредственно не участвует в переговорах.

В прошлом месяце Reuters сообщал, что Кения может получить около 400 млн долларов экстренного финансирования от Всемирного банка. Эти средства должны помочь стране реагировать на риски, в том числе вспышку Эболы в регионе и перебои, связанные с явлением Эль-Ниньо.

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Переговоры с МВФ и инфляционные риски

В декабре в Найроби должна прибыть миссия МВФ для регулярных консультаций по статье IV. По словам главы центробанка, в ходе этих встреч также будут обсуждать возможную новую программу с фондом. Он подчеркнул, что финансирование МВФ не заложено в государственные планы, но могло бы быть дешевле альтернативных источников, прежде всего внутренних заимствований.

На прошлой неделе Центральный банк Кении в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 8,75%, ожидая, что инфляция в ближайшее время останется в пределах целевого диапазона. В то же время Тугге указал на риски ускорения инфляции из-за роста цен на топливо, войны на Ближнем Востоке, погодных условий и роста доходности облигаций в развитых странах.

Глава центробанка прогнозирует рост экономики Кении на 5% в этом году и на 5,3% в следующем. Прогнозы МВФ составляют соответственно 4,5% и 4,7%.

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