肯尼亚与世界银行和非洲开发银行讨论新融资——TimesLIVE

肯尼亚正与世界银行和非洲开发银行就新的多边融资进行谈判，该国预计将在本财年获得这笔资金。肯尼亚中央银行行长卡毛·图格在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上表示，TimesLIVE报道。

预算支持和新选项

图格表示，政府正在讨论可能的预算支持，其中包括世界银行的发展政策支持行动（Development Policy Operation）。他指出，当局正在考虑不同的融资来源，并预计外部资金将在明年6月前到账。

肯尼亚正在考虑的选项包括债务换粮食计划。图格没有透露这一机制的细节，并解释说他并未直接参与谈判。

路透社上个月报道称，肯尼亚可能从世界银行获得约4亿美元紧急融资。这些资金旨在帮助该国应对风险，包括该地区暴发埃博拉疫情以及与厄尔尼诺现象相关的扰乱。

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与国际货币基金组织的谈判和通胀风险

国际货币基金组织代表团预计将于12月抵达内罗毕，进行定期第四条款磋商。肯尼亚央行行长表示，这些会议还将讨论与该基金可能开展的新项目。他强调，国际货币基金组织融资未被纳入国家计划，但可能比替代资金来源更便宜，尤其是国内借款。

肯尼亚中央银行上周连续第四次将关键利率维持在8.75%，预计通胀在近期内将保持在目标区间内。同时，图格指出，由于燃油价格上涨、中东战争、天气状况以及发达国家债券收益率上升，通胀加速存在风险。

这位央行行长预测，肯尼亚经济今年将增长5%，明年将增长5.3%。国际货币基金组织的预测分别为4.5%和4.7%。

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