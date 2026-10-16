W Brukseli w Belgii, gdzie w tym tygodniu odbywał się szczyt europejskich przywódców, ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej prywatnie uzgodnili w poniedziałek, że nie zmienią polityki wobec Ukrainy niezależnie od wahań w podejściu Waszyngtonu. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na poinformowanych rozmówców.

Według publikacji europejscy dyplomaci zdecydowali, że będą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, gdy będzie to możliwe, oraz kontynuować wsparcie dla Kijowa, gdy współpraca z Waszyngtonem stanie się trudniejsza. Europejscy przywódcy podkreślają również, że Ukraina nie powinna ustępować terytoriów w ramach pokojowego uregulowania, i popierają sankcje przeciwko Federacji Rosyjskiej, państwu-agresorowi.

Reakcja europejskich przywódców

Na szczycie w Brukseli europejscy przywódcy omawiali ostatnie działania prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące Ukrainy i Rosji. Jak pisze publikacja, w ciągu tygodnia Trump zniósł sankcje energetyczne wobec Kremla, wezwał Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz zakwestionował legitymację prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Premierka Danii Mette Frederiksen przed rozmowami w belgijskiej stolicy oświadczyła, że bez wsparcia Ukrainy Europa i NATO znajdą się w znacznie bardziej niebezpiecznej sytuacji. Jednocześnie rozmówcy The Japan Times zauważyli, że większość Europejczyków radzi Zełenskiemu powstrzymać publiczną krytykę Trumpa, ponieważ Stany Zjednoczone nadal sprzedają Ukrainie broń i przekazują dane wywiadowcze.

Stanowisko Unii Europejskiej

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska ma inne podejście do wojny: należy wywierać presję na agresora, aby zakończył wojnę, a nie na ofiarę, aby skapitulowała.

Według informacji publikacji finansowanie wsparcia dla Kijowa oraz zakupów amerykańskiej broni obecnie w większości zapewnia Europa. Wsparcie wywiadowcze USA pozostaje jednocześnie ważnym czynnikiem dla obrony Ukrainy, a europejscy urzędnicy nie widzą pełnowartościowej alternatywy w razie jego wstrzymania.

Czytaj nas na