Cztery osoby zginęły podczas gaszenia pożaru lasu w Parku Narodowym Bromo-Tengger-Semeru w prowincji Jawa Wschodnia w Indonezji. Kolejne dwie doznały ciężkich oparzeń i są leczone.

Jak informuje Al Jazeera, ludzie znaleźli się w płomieniach w czwartek. Indonezyjskie Ministerstwo Leśnictwa nie podało nazwisk ofiar, wyraziło współczucie i podkreśliło odwagę pracowników, wolontariuszy oraz mieszkańców pracujących na liniach ognia.

Ryzyko podczas gaszenia pożarów

Ministerstwo oświadczyło, że gaszenie pożarów lasów i terenów jest operacją wysokiego ryzyka. Podkreślono konieczność monitorowania rozprzestrzeniania się ognia i kierunku wiatru, utrzymywania w gotowości dróg ewakuacji oraz oceny warunków przed rozpoczęciem i w trakcie działań.

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Najbardziej od pożarów cierpią wyspy Sumatra i Borneo, położone w pobliżu Singapuru i Malezji. Dym z pożarów rozprzestrzenił się poza Indonezję i pokrył sąsiednie kraje mgłą.

Pomoc sąsiednich państw

Według ministerstwa monitoring satelitarny do wieczora w czwartek wykrył w całym kraju 799 hotspotów o wysokiej wiarygodności — o 427 więcej niż dzień wcześniej. Jednocześnie resort ostrzegł, że takie punkty nie są równoznaczne z liczbą pożarów, ponieważ jedno ognisko może być rejestrowane jako kilka hotspotów.

Prezydent Indonezji Prabowo Subianto zatwierdził przyjęcie pomocy od sąsiednich państw, poinformował minister spraw zagranicznych Armanatha Nasir, według Reutersa. Malezja w ubiegłym miesiącu zaproponowała wysłanie trzech śmigłowców, samolotu i 52 pracowników, a Singapur również zadeklarował gotowość do pomocy.

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