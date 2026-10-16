印尼灭火行动中四人死亡——半岛电视台

在印度尼西亚东爪哇省布罗莫-腾格尔-塞梅鲁国家公园扑救森林火灾期间，四人死亡。另有两人严重烧伤，正在接受治疗。

据半岛电视台报道，这些人于周四被火焰吞没。印度尼西亚林业部没有公布遇难者姓名，表达了哀悼，并称赞了在火线工作的工作人员、志愿者和当地居民的勇气。

灭火期间的风险

该部表示，扑灭森林和土地火灾是一项高风险行动。该部强调，有必要监测火势蔓延和风向，随时准备疏散路线，并在行动开始前及行动期间评估条件。

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靠近新加坡和马来西亚的苏门答腊岛和婆罗洲受火灾影响最严重。火灾产生的烟雾已蔓延至印度尼西亚境外，并使邻国笼罩在烟霾之中。

邻国提供援助

该部称，截至周四晚间，卫星监测在全国范围内发现了799个高可信度热点，比前一天增加427个。同时，该部门警告说，这些点位并不等同于火灾数量，因为一处火点可能被记录为多个热点。

据路透社报道，印度尼西亚外交部长阿尔马纳塔·纳西尔表示，印尼总统普拉博沃·苏比安托已批准接受邻国的援助。马来西亚上个月提出派遣三架直升机、一架飞机和52名工作人员，新加坡也表示已准备提供帮助。

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