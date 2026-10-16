Четыре человека погибли при тушении лесного пожара в национальном парке Бромо-Тенгер-Семеру в провинции Восточная Ява в Индонезии. Еще двое получили тяжелые ожоги и проходят лечение.

Как сообщает Al Jazeera, люди оказались в огне в четверг. Министерство лесного хозяйства Индонезии не назвало погибших, выразило соболезнования и отметило мужество работников, волонтеров и местных жителей, работающих на линиях огня.

Риски во время тушения

В министерстве заявили, что тушение лесных и земельных пожаров является операцией с высоким уровнем риска. Там подчеркнули необходимость отслеживать распространение огня и направление ветра, держать наготове маршруты эвакуации и оценивать условия до начала и во время работ.

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Больше всего от пожаров страдают острова Суматра и Борнео, расположенные недалеко от Сингапура и Малайзии. Дым от пожаров распространился за пределы Индонезии и накрыл соседние страны дымкой.

Помощь соседних государств

По данным министерства, спутниковый мониторинг по состоянию на вечер четверга зафиксировал по стране 799 hotspot-ов высокой достоверности — на 427 больше, чем днем ранее. В то же время ведомство предупредило, что такие точки не равны количеству пожаров, поскольку одно возгорание может фиксироваться как несколько hotspot-ов.

Президент Индонезии Прабово Субианто одобрил принятие помощи от соседних государств, сообщил глава МИД Арманата Насир, по данным Reuters. Малайзия в прошлом месяце предлагала направить три вертолета, самолет и 52 сотрудника, а Сингапур также заявил о готовности помочь.

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