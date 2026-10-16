Od piątku Tajlandia wprowadza nowe zasady kontroli lotniczej, które pozwalają pracownikom lotnisk otwierać bagaż rejestrowany bez obecności pasażera, jeśli budzi on podejrzenia co do obecności zabronionych przedmiotów. Zasady będą obowiązywać na wszystkich lotniskach w kraju.

Kontrola rejestrowana na wideo

Nową procedurę ustanowił Urząd Lotnictwa Cywilnego Tajlandii. Jak podaje Bangkok Post, każda taka kontrola będzie rejestrowana na wideo. Po kontroli do walizki zostanie włożona informacja, aby powiadomić właściciela bagażu o przeprowadzonej procedurze.

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Porady dla pasażerów

Spółka Airports of Thailand przypomniała pasażerom o zmianie zasad. Regulator lotniczy radzi nie wkładać do bagażu rejestrowanego wartościowych rzeczy, ważnych dokumentów ani zabronionych przedmiotów, aby uniknąć jego kontroli.

Wśród rzeczy, których nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym, wymieniono materiały wybuchowe, broń palną i powerbanki. Zmiany wyjaśniono potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa przewozów lotniczych.

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