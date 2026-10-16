Po nowej rundzie sankcji USA międzynarodowe połączenia lotnicze z Iranem zostały znacznie ograniczone: podróż z Teheranu do Dubaju, która pod koniec września bezpośrednim lotem trwała mniej niż trzy godziny, może teraz zajmować do 18 godzin. Cena biletu na tej trasie wzrosła ze 100–200 dolarów do ponad 1000 dolarów.

Jak podaje Al Jazeera, ograniczenia nasiliły się po terminie 23 września dla zagranicznych firm obsługujących irańskich przewoźników lotniczych. USA nałożyły sankcje na 27 linii lotniczych działających w Iranie i zagroziły sankcjami wtórnymi lotniskom, dostawcom paliwa, firmom obsługi naziemnej oraz innym zagranicznym kontrahentom.

Odwołania i trasy alternatywne

24 września samolot lecący z Teheranu do Duszanbe został zmuszony do powrotu do irańskiej stolicy po tym, jak odmówiono mu zgody na wejście w przestrzeń powietrzną Turkmenistanu. Obsługę irańskich lotów zawiesiły również Zjednoczone Emiraty Arabskie, Azerbejdżan i Gruzja.

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Wstrzymano loty między Iranem a Maskatem i Bagdadem, a część lotów do Turcji odwołano. Pod koniec września na krótko zakłócone zostały także połączenia z irackim Nadżafem — popularnym miejscem pielgrzymek szyickich. Jednocześnie trasy do Moskwy, Nadżafu, Stambułu, Erywania i chińskiego Kantonu nadal funkcjonowały ponad trzy tygodnie po wejściu sankcji w życie.

Wpływ na pasażerów i sprzedaż biletów

Według Madżida Hosseiniego-Nejada, założyciela platformy turystycznej Alibaba Travel Group, zawieszono około 20% lotów z Iranu do międzynarodowych kierunków. Odbiło się to na dochodach serwisów rezerwacji biletów lotniczych oraz samych linii lotniczych.

Irańczyk Amir, który regularnie lata służbowo między Iranem a Omanem, powiedział, że po odwołaniach każda podróż między Maskatem a Teheranem stała się dłuższa i kilkakrotnie droższa. 11 października irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że jego departament spraw gospodarczych nadal pracuje nad ułatwieniem połączeń lotniczych z innymi krajami.

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