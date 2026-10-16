После нового раунда санкций США международное авиасообщение с Ираном существенно ограничилось: поездка из Тегерана в Дубай, которая в конце сентября прямым рейсом занимала менее трёх часов, теперь может занимать до 18 часов. Стоимость билета на этом направлении выросла со 100–200 долларов до более чем 1000 долларов.

Как сообщает Al Jazeera, ограничения усилились после дедлайна 23 сентября для иностранных компаний, обслуживающих иранских авиаперевозчиков. США ввели санкции против 27 авиакомпаний, работающих в Иране, и пригрозили вторичными санкциями аэропортам, поставщикам топлива, компаниям наземного обслуживания и другим иностранным контрагентам.

Отмены и обходные маршруты

24 сентября самолёт, направлявшийся из Тегерана в Душанбе, был вынужден вернуться в иранскую столицу после того, как ему отказали в разрешении на вход в воздушное пространство Туркменистана. Обслуживание иранских рейсов также приостановили Объединённые Арабские Эмираты, Азербайджан и Грузия.

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Рейсы между Ираном и Маскатом и Багдадом остановили, а часть рейсов в Турцию отменили. В конце сентября кратковременно нарушилось и сообщение с иракским Наджафом — популярным местом шиитского паломничества. В то же время маршруты в Москву, Наджаф, Стамбул, Ереван и китайский Гуанчжоу продолжали работать более чем через три недели после вступления санкций в силу.

Влияние на пассажиров и продажу билетов

По словам основателя туристической платформы Alibaba Travel Group Маджида Хоссейни-Неджада, около 20% рейсов из Ирана по международным направлениям было приостановлено. Это отразилось на доходах сервисов бронирования авиабилетов и самих авиакомпаний.

Иранец Амир, который регулярно летает между Ираном и Оманом по делам, рассказал, что после отмен каждая поездка между Маскатом и Тегераном стала длиннее и в несколько раз дороже. Министерство иностранных дел Ирана 11 октября заявило, что его департамент экономических дел продолжает работу над облегчением авиасообщения с другими странами.

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